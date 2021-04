Seit mehr als 40 Jahren organisiert die Nachbarschaftshilfe Garching in den Sommerferien ein Ferienprogramm für Fünf- bis 15-Jährige. Auch 2020 konnte es in abgespeckter Form stattfinden, heuer steht das Angebot aber auf der Kippe: Um das Programm stattfinden zu lassen, sucht die Organisation nach Unterstützung zum Beispiel bei Wanderungen oder Online-Kursen im Basteln. Melden können sich alle, die kreative Ideen haben, die sich im Sommer coronakonform umsetzen lassen, per E-Mail an ferienprogramm@nbh-garching.de.