17. August 2018, 21:52 Uhr Garching Ferien in der Heide

Berufstätigen Eltern bietet der Heideflächenverein eine Ganztagesbetreuung durch umweltpädagogische Fachkräfte an. Von Montag, 3., bis Freitag, 7. September, können Kinder zwischen sechs und elf Jahren am Heide-Haus jeweils von 8 bis 17 Uhr etwa lernen, welche Pflanzen essbar sind. Jeder Tag hat ein bestimmtes Motto. Das Ferienprogramm ist nur als Gesamtveranstaltung buchbar und kostet 160 Euro. Anmeldung per E-Mail sind bis Donnerstag, 23. August, möglich (heidehaus@heideflaechenverein.de).