FDP-Politiker aus der Stadt sowie den Landkreisen München und Freising fordern in einem offenen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) finanzielle Unterstützung für den Ausbau der S- und U-Bahnen ins Münchner Umland. Mit ihrem Schritt wollen die elf Unterzeichner eine Reformierung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz anregen. Die darin enthaltenen Förderkriterien legen die Mitfinanzierung des Bundes bei Nahverkehrsprojekten fest, an dem Bewertungsverfahren sind nach Angaben der FDP in den vergangenen zwölf Jahren jedoch etliche Ausbauplanungen gescheitert. Im Ballungsraum München seien unter anderem die Verlängerung der U 5 im Südosten nach Taufkirchen sowie der U 6 über Garching hinaus in den Landkreis Freising betroffen, kritisieren die Liberalen.

"Die Enttäuschung über die Bewertung der U6-Verlängerung nach Neufahrn als nicht wirtschaftlich sitzt immer noch tief", stellt Timo Ecker, der Kreisvorsitzende der FDP Freising, fest. Laut dem Freisinger Kreisrat Tobias Weiskopf verhindert das veraltete Verfahren nicht nur im Großraum München den Ausbau von U-Bahnen. Um die gesamte Metropolregion München näherzubringen, sei die Verlängerung der U 6 enorm wichtig, so der Münchner Stadtrat Fritz Roth. "Verkehr ist kein Thema, das an der Landkreisgrenze endet", begründet Katharina Diem, Kreisrätin im Landkreis München, die gemeinsame Initiative ihrer Parteifreunde.

In ihrem Brief an Verkehrsminister Scheuer kritisieren die Liberalen das "Ungleichgewicht zwischen Straßen- und Schienenverkehr". Die Förderkriterien würden nur für den öffentlichen Nahverkehr gelten, nicht aber für den Straßenbau. Zudem werde keine Kosten-Nutzen-Berechnung für die gesamte Strecke erstellt, daher werde der wirkliche Nutzen einer Ausweitung des U- und S-Bahnnetzes nicht widergespiegelt. Die unzureichenden Nahverkehrsangebote im Großraum München führen nach Einschätzungen der Liberalen zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf Kosten des Klimaschutzes.