Über die psychischen Folgen für Familien durch räumliche Enge, ökonomische Ängste und Schule am Bildschirm in der Corona-Krise spricht die Psychologin und Wissenschaftsautorin Barbara Knab in einem Online-Vortrag bei der VHS Nord am Donnerstag, 11. Februar. Von 19.30 Uhr an geht Knab auf die Herausforderungen ein, die sich durch Heimarbeit und Distanzunterricht stellen, und thematisiert das Risiko häuslicher Gewalt, wenn Familien plötzlich so eng aufeinander sitzen. Normalerweise gibt es für diese Problematik Unterstützung: Jugendhilfe, Beratungsstellen, Sozialarbeit, Präventionsprojekte oder Nothilfe-Telefone. Doch auch das wurde fast alles heruntergefahren oder geschlossen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Gebühr beträgt sieben Euro, für Inhaber von Vortragskarten ist der Vortrag frei.