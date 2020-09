Garching ist seit Anfang Juli Fairtrade-Stadt und kann so zu mehr Gerechtigkeit in Arbeits-, Produktions- und Handelsbedingungen beitragen und andere motivieren, den gleichen Schritt zu gehen. Die überparteiliche und überkonfessionelle Fairtrade-Steuerungsgruppe stellt sich am Samstag, 26. September, von 10 bis 12 Uhr auf dem Bauernmarkt am Rathausplatz vor. Neben Informationsmaterial gibt es auch Fairtrade-Produkte.