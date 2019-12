Das Chiemgauer Volkstheater präsentiert im Garchinger Bürgerhaus Wigg Wimmers bayerische Bearbeitung der Kriminalkomödie "Ernis heiße Spur" von Hans Gmür. Zusammen mit Kommissar Grimm und dessen Gehilfen Zeiserl löst Erni, gespielt von Mona Freiberg, einen spannenden Fall um einen angeblichen Gaugin. Zu sehen ist das am Donnerstag, 9. Januar, von 20 Uhr an. Karten gibt es Kulturreferat, im Rathaus am Rathausplatz 3, Telefon 089/ 32 08 91 38, E-Mail kartenvorverkauf@garching.de.