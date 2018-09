11. September 2018, 21:51 Uhr Garching Elektroschrott und die Folgen

Die Garchinger Grünen zeigen am Freitag, 14. September, im Theater am Römerhof den Film "Welcome to Sodom". Er informiert über die Schäden unkontrollierten Recyclings von Elektroschrott in Afrika für Mensch und Umwelt. Beginn ist um 20 Uhr. Rudolf von Stokar von der Firma Reco-E hält einen Gastvortrag.