12. Oktober 2018, 22:09 Uhr Garching Elektronische Klangexperimente

Ein besonderes Highlight für Freunde elektronischer Musik bietet das Eurofusion-Konsortium zum Tag der offenen Tür an der TU Garching an diesem Samstag, 13. Oktober: Das Trio Poupees Electriques zeigt seine aktuelle Show "Jet" in der Campus Cneipe, Beginn 18 Uhr. Das spanische Trio Poupees Electriques steht für experimentelle elektronische Musik. In geordnete musikalische Arrangements mischen sich anarchistische Einfälle. Klangkunst, Rhythmus, Instrumentierung, tonal und atonal, verbinden sich in ihrer Live-Performance mit Video-Bildern zu lebendigen Klangskulpturen. Für ihr aktuelles Projekt haben Carlos Arillo, Elia Martín und Isabel Fernández de Avilés Videos und Sounds der britischen Fusions-Versuchsanlage Jet (Joint European Torus) gesammelt und diese mit ihrer Musik verwoben. "Wir machen Musik der Zukunft, da ist es nur folgerichtig, die Energie der Zukunft musikalisch umzusetzen", erklärt Bandgründer Arillo seine Motivation. (Kostenlose) Tickets gibt es am Samstag auf dem Campus Garching im Physik-Department.