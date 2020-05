Die Ausgangsbeschränkungen werden Zug um Zug gelockert, das bedeutet für viele, dass sie wieder ihrer geregelten Arbeit nachgehen können. Das betrifft auch zahlreiche Helfer, die bisher dafür gesorgt haben, dass Menschen aus Risikogruppen oder in Quarantäne ihre Einkäufe vor die Tür gestellt bekommen haben, damit sie nicht das Haus verlassen mussten. Dieser Service, den die Fußballer des VfR Garching zusammen mit anderen Vereinen und der Stadt angeboten haben, soll aufrecht erhalten werden. Allerdings bitten die Organisatoren um Verständnis bei den Lieferzeiten. Die Einkäufe kämen jetzt eher am späten Abend oder am Tag darauf bei den Leuten an. Wegen der geringeren Kapazität bittet der Einkaufsservice darum, wirklich nur die notwendigen Dinge zu bestellen.