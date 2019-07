24. Juli 2019, 21:26 Uhr Garching Eine weitere Realschule im Norden

Bürgermeister Gruchmann gibt den Widerstand gegen die Idee auf und präsentiert einen möglichen Standort in Hochbrück

Von Gudrun Passarge, Garching

Bekommt Garching jetzt doch seine Realschule? Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) präsentierte im Bauausschuss des Stadtrats am Dienstag einen möglichen Standort in Hochbrück. Das käme dem Wunsch von Landrat Christoph Göbel (CSU) entgegen, die Unterschleißheimer Realschule zu entlasten und Oberschleißheimer Realschüler künftig nach Garching zu schicken. Der Standort in Hochbrück wäre laut Gruchmann "eine Variante, die auch von Oberschleißheim akzeptiert würde". Die Realschule könnte in einem Komplex mit einer neuen Grundschule gebaut werden.

Das Thema kam auf, als es um das Baugebiet am Schleißheimer Kanal ging, in dem einmal 1000 Menschen wohnen könnten. Der Bürgermeister schlug vor, die geplante Grundschule aus dem Baugebiet herauszunehmen und nach Osten zu verschieben, "damit wir mehr Spielraum haben". Von den Eigentümern gebe es zudem die Zusage, dass die Stadt mehr Allgemeinbedarfsflächen erwerben könnte, "für einen Realschulstandort". Denkbar sei ein größerer Schulkomplex, vielleicht auch mit "gescheiter Dreifachturnhalle und gescheitem Sportplatz", wie Gruchmann sagte. "Das ist ein Angebot, das die Eigentümer uns machen." Dafür würde sich die Bebauungfläche erhöhen, der Eigentümer sei aber bereit, im Gegenzug der Stadt 30 Prozent der Fläche abzugeben und nicht 25, wie es schon besprochen war. "Das wäre eine faire Lösung, das hilft beiden Seiten."

Seine Ankündigung zur Realschule löste bei einigen Stadträten Überraschung aus. Der Bürgermeister hatte sich bisher stets skeptisch über einen Neubau geäußert wegen der Baukosten und wegen eines fehlenden Grundstücks. Landrat Göbel hatte dagegen öfter betont, dass er den Standort Garching favorisiere und auch die Garchinger CSU hatte die Idee propagiert. Nach aktuellen Zahlen hat Garching 250 Realschüler, 300 könnten es werden. Hinzu kämen dann noch etwa 150 Schüler von außerhalb. Über eine mögliche Kostenregelung sei noch überhaupt nicht gesprochen worden, sagte Gruchmann auf Nachfrage der SZ.

Wenig Gefallen fand Zweiter Bürgermeister Alfons Kraft (Bürger für Garching) am Standort "ganz draußen in der Prärie". Seiner Ansicht nach würde die geplante Bebauung darunter leiden und die Kinder hätten weitere Wege. Er bevorzuge einen Platz im Westen. "Das ist schon eine Meile", fand auch Albert Biersack (CSU). Er plädierte dafür, den Schulstandort dem Wettbewerb zu überlassen. Darum ging es eigentlich bei diesem Tagesordnungspunkt in der Bauausschusssitzung, Planungsbüros für einen Wettbewerb zu gewinnen. Zuvor hatte der Ausschuss schon dem Stadtrat empfohlen, den geänderten Flächennutzungsplan für Hochbrück anzunehmen.

Doch auch beim geplanten Neubaugebiet gab es noch Diskussionsbedarf. CSU-Fraktionssprecher Jürgen Ascherl forderte, statt 70 Prozent Geschosswohnungsbau nur 30 Prozent Mehrfamilienhäuser zu planen und dafür mehr Eigenheime. Ascherl wünschte sich in Hochbrück eine ähnliche Quartiersbildung wie am Riemerfeld und auf keinen Fall eine Art Kasernenform. Die Quoten seien jedoch im Stadtentwicklungsplan so vorgesehen, berichtete die stellvertretende Bauamtsleiterin Annette Knott. Bauträger hätten zudem berichtet, dass Reihenhäuser, die mehr als 800 000 Euro kosteten, von den meisten Leuten nicht mehr bezahlt werden könnten. "Da müssen wir uns fragen: Für wen wollen wir bauen?", sagte Götz Braun (SPD).

Ebenfalls diskutiert wurde auch noch über Flächen für den Einzelhandel. Es gebe zu wenig Geschäfte und Einzelhandel in Hochbrück, die Menschen dort müssten immer nach Garching fahren, deswegen sollte man etwas in diese Richtung anbieten, forderte Ascherl. Der Stadtrat wird noch über diese Punkte zu reden haben, empfohlen wurde, die Planungsbüros über den geplanten Wettbewerb zu informieren.