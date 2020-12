Der psychische Haushalt vieler Menschen hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten zwischen Hoffen und Bangen eingependelt. Die einen sehen die Zukunft in düsteren Farben, die anderen sehen Licht am Ende des Tunnels. Thomas Gotterbarm ist ein bekennender Optimist. Der Garchinger Kulturreferent hofft, dass die aktuellen, härteren Lockdown-Maßnahmen schnell Erfolge zeitigen werden bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sollten sich die Zahlen bis Mitte Januar deutlich gebessert haben, könnte sich der Vorhang für die Garchinger Kulturspielzeit 2021 am 14. Januar mit dem Theaterstück "Eine Stunde Ruhe" heben. Strenge Lockdowns in Nachbarländern wie Belgien oder Frankreich hätten bei den Inzidenzzahlen einen signifikanten Rückgang bewirkt. "Ich bin Optimist, aber nicht blauäugig", fügt Gotterbarm freilich hinzu und präzisiert: "Wir riskieren dabei im Grunde nichts, wir halten nur die Chance offen." Verschieben könne man immer noch. Das neue Kulturprogramm für die erste Jahreshälfte steht also, es ist unter www.garching.de abrufbar. Und in der Tat: Wer sich für den Besuch eines Kabarettabends oder Konzertes entscheidet, der muss nicht viel investieren. Die Karten können unverbindlich reserviert werden unter kartenvorverkauf@garching.de oder telefonisch unter 089/320 89 137.

Das Programm selbst ist abwechslungsreich: Kabarett mit Wolfgang Krebs (23. Februar) und Sarah Hakenberg (10. März) oder Vince Ebert (20. Juni), Klassik mit den Münchner Symphonikern (28. Februar) oder Theater wie die sozialkritische Komödie "Extrawurst" (25. März). "Es ist wie immer die Breite, die es interessant macht", sagt Gotterbarm. Er legt viel Wert darauf, dass die heimischen Künstler ihr Forum bekommen. Neben dem Muttertagskonzert des Garchinger Sinfonieorchesters am 9. Mai ist hier die Vorstellung der Garchinger Bauernbühne am 25. April zu erwähnen, die vom Heimatverein und den Garchinger Pfeifern begleitet wird. "Wir versuchen, das Lokale wieder stärker reinzukriegen", erklärt Gotterbarm. Das Bürgerhaus ist als Veranstaltungsort gut gewappnet für die Umsetzung der Hygieneauflagen: Es hat eine moderne Lüftungsanlage und dank der Größe des Saals - er bietet normalerweise fast 900 Besuchern Platz, jetzt sind es maximal 150 bis 200 - können die Abstandsregeln gut eingehalten werden. Gotterbarm, der auch schon im Zuge des ersten Lockdowns an Terminen festgehalten hat und im Sommer dann diese Veranstaltungen realisieren konnte, bleibt jedenfalls zuversichtlich.