Wegen steigender Infektionszahlen erweitert die Garchinger Corona-Teststation ihre Öffnungszeiten: Von Dienstag, 20. Oktober, an ist die Einrichtung am ehemaligen Postgrundstück an der alten B 471 eine Stunde länger in Betrieb. Garchinger können sich demnach jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr testen lassen. Ziel ist es laut Rathaus, möglichst alle Probanden bedienen zu können und die Wartezeiten zu minimieren. Weil auch im Landkreis München und damit ebenso in Garching die Zahl der Ansteckungen zunimmt, kommen immer mehr Patienten zum Testzentrum.