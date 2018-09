25. September 2018, 22:05 Uhr Garching Eine Bachgeschichte

"Die Gießen - eine Garchinger Bachgeschichte" ist der Titel der nächsten Veranstaltung aus der Reihe "Schreibende Garchinger" in der Stadtbücherei. Am Donnerstag, 27. September, erzählt Naturschutzbeirat Peter Martin von 19.30 Uhr an von der Geschichte des Baches am Auwaldrand. Er geht der Frage nach, wo die Gießen ihren Ursprung hat und in welchem Zusammenhang sie mit anderen Flüssen steht. Eintrittskarten gibt es kostenlos in der Stadtbücherei.