Mehrere hundert Euro haben Einbrecher in gleich drei Garchinger Bildungseinrichtungen in der Nacht zum Donnerstag erbeutet. Heimgesucht wurden die Grundschule, das Minikinderhaus und ein Kindergarten im Stadtteil Mühlfeld. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Täter Zugang zu den Gebäuden, durchsuchten die Räume nach Wertsachen und stahlen an die 600 Euro. Zudem sprühten sie wild mit Feuerlöschern herum und richteten so Schaden an. Das Kommissariat 52 für Einbruchsdelikte im Münchner Polizeipräsidium bittet um Zeugenhinweise (Telefon: 089/29 10-0). Wer etwas beobachtet hat, kann sich zudem mit jeder anderen Dienststelle in Verbindung setzen.