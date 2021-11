Ohne Beute ist ein Einbrecher an Allerheiligen in einem Geschäft in Garching geblieben. Nach Angaben der Polizei gelangte der bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 13.10 und 13.45 Uhr durch eine unversperrte Tür in das Gebäude an der Dieselstraße. Drinnen versuchte er mit Gewalt, einen Tresor zu öffnen. Dies gelang ihm jedoch nicht, vermutlich weil er gestört wurde. Deshalb zog er unverrichteter Dinge wieder ab. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Montagmittag im Bereich der Dieselstraße und Lilienthalstraße Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0 entgegen.