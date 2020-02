"Ein Bäcker und Café / des wär' schee." In Reimform hat Thomas Furchtsam bei der Bürgerversammlung in Hochbrück seine Wünsche für den Garchinger Stadtteil auf einem der ausliegenden Formulare notiert. Zwar handelt es sich bei der Wortmeldung des Vorsitzenden der örtlichen Feuerwehr nicht um einen Antrag im klassischen Sinne. Und doch bringt Furchtsam auf den Punkt, was viele Hochbrücker umtreibt. Denn trotz mittlerweile 2350 Einwohnern gibt es in Hochbrück, das vor allem für sein Gewerbegebiet bekannt ist, kaum Treffpunkte für ein gemütliches Beisammensein. Und für frische Semmeln muss man ins Auto oder aufs Rad steigen.

Doch das könnte sich in einigen Jahren ändern, sagte Dietmar Gruchmann (SPD) als Replik auf Furchtsams Reim. Der Bürgermeister verwies auf das geplante Neubaugebiet in Hochbrück, das unter dem Namen "Wohnen am Schleißheimer Kanal" firmiert. Dort habe man in dem unlängst ausgelobten städtebaulichen Wettbewerb explizit angeregt, dass im Parterre der Gebäude Flächen für Einzelhandel und Gewerbe berücksichtigt werden sollen. Ein Café, ein Supermarkt und eine Bäckerei könnten dort eine Heimat findet, sagt Gruchmann, und "wenn wir dann bei mehr als 3000 Einwohnern sind", womöglich auch eine Arztpraxis.

Detailansicht öffnen Die Recyclinganlage im Norden von Hochbrück ist regelmäßig Thema bei Bürgerversammlungen. Dass es dort im Dezember gebrannt hat, hat laut Landrat Christoph Göbel auch etwas Gutes. (Foto: Florian Peljak)

Das geplante Neubaugebiet, durch das die Einwohnerzahl des Stadtteils um circa 50 Prozent steigen wird, war das dominierende Thema bei der Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus vor knapp 150 Zuhörern - und das, obwohl noch Jahre ins Land gehen werden, ehe die Bagger auf dem Areal südlich des Gewerbegebiets anrollen. Nachdem man den städtebaulichen Wettbewerb auf den Weg gebracht habe, seien für 2021 das Bebauungsplanverfahren und für 2022 die Erschließungsarbeiten geplant, sagte Gruchmann. Ein Jahr später sollen dann die ersten Häuser entstehen. "Unverbindlichen Zahlen" zufolge, so der Rathauschef, könnten auf dem Areal 30 000 bis 40 000 Quadratmeter Geschossfläche entstehen - zu 70 Prozent in Geschosswohnungen, der Rest als Einfamilien- und Reihenhäusern. Damit Garchinger dort bevorzugt zum Zug kommen, wird es ein Einheimischenmodell geben, über das laut Gruchmann circa 15 Reihenhäuser vergeben werden. Überdies rechnet er damit, dass auf dem Gelände auch Mietwohnungen "mit erschwinglichen Preisen" entstehen. Schließlich seien die Grundstücke im Besitz eines Investors, "der kein Immobilienhai ist" - sondern eine Tochterfirma des Sozialverbands VdK.

Einhergehen mit dem Neubaugebiet soll eine verbesserte Erschließung Hochbrücks. Unter anderem werde eine "durch keine Straße unterbrochenen Fuß- und Radverbindung zur U-Bahn" entstehen, kündigte der Bürgermeister an. "Das wird künftig die optimale Verbindung für alle Hochbrücker, wenn sie sich Richtung Garching wollen." Ungleich kürzer als auf die Pläne am Kanal ging Gruchmann auf das zweite, noch größere Neubauvorhaben in Garching ein: die Kommunikationszone. Bei dem Areal zwischen nördlichem Stadtrand und Campus handle es sich um ein "schwieriges Baugebiet", räumte der Rathauschef ein. Vor allem die Verhandlungen mit den anderen Grundstückseignern hätten zu Verzögerungen geführt. Er rechne nun damit, so Gruchmann, dass 2022 die Bagger anrollen und 2024 die ersten Häuser bezogen werden können.

Neue Auflagen für Recyclinganlage Der Name ist neu, das Ärgernis aber das alte: Wie so oft bei Bürgerversammlungen in Hochbrück ist es auch diesmal um die Recyclinganlage im Norden des Stadtteils gegangen, die einst von der Firma AR Recycling betrieben wurde und nach einem Inhaberwechsel heute "Die Umweltmeister" heißt. Dort hatte es Ende Dezember einen Großbrand gegeben, zu dem Hunderte Feuerwehrleute ausrückten und den die Kritiker des umstrittenen Betriebs ein Unglück "mit Ansage" nannten. Dieser Vorfall könne aber "vielleicht auch etwas Gutes haben", sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) bei der Bürgerversammlung. Denn infolge der Schäden seien "wesentliche Teile der Anlage" stillgelegt worden. Und vor einer Wiederaufnahme brauche es eine Genehmigung aus dem Landratsamt - "gemäß der heutigen Sach- und Rechtslage", betonte Göbel. Bislang sei nämlich "die Problematik", dass der Betrieb sich oftmals auf "sehr alte Genehmigungen" berufen könne, erklärte der Landrat. Beispielhaft nannte Göbel den Brandschutz: Während neue Anlagen etwa eine automatische Sprinkleranlage nachweisen müssten, reiche es bei "Die Umweltmeister" aus, wenn ein Wachmann regelmäßige Rundgänge mache und im Alarmfall einen Knopf drücke. Bei dem Brand Ende Dezember habe diese veraltete Form der Kontrolle freilich gut funktioniert, sagte Göbel. So habe der Wachmann den Brand schnell bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Ursache des Großbrands sei "ziemlich wahrscheinlich" ein Akku gewesen, der sich entzündet habe. Der Betreiber der Recyclinganlage habe dem Landratsamt gegenüber angekündigt, ein "völlig neues Konzept" vorzulegen, sagte Göbel. "Das soll innerhalb der nächsten Wochen passieren. Und dann werden sich Landratsamt, Stadt und Betreiber zusammensetzen und über dieses Konzept sprechen." stä

Ursprünglich sollte dies weit früher geschehen, was bei der Bürgerversammlung in Garching am kommenden Dienstag zu kritischen Nachfragen führen könnte. In Hochbrück dagegen trieben die Bürger eher andere Themen um - allen voran der Verkehr. So gibt es im Rahmen der Bürgerfragen Kritik an der neuen Einbahnstraßenregelung auf den Parallelstraßen zur B 471. Diese sei "ganz bestimmt ein Kompromiss", erwiderte Gruchmann und warb: "Jetzt lassen Sie uns das doch mal eine Zeitlang beobachten."

Von der Mehrheit der Anwesenden befürwortet wurde ein Antrag von Sabrina Furchtsam, die sich zum einen für ein Halteverbot an der Hohe-Brücken-Straße vor der Kirche aussprach und zum anderen für eine Erhöhung des Gehwegs an der Grundschule. Von beiden Maßnahmen verspricht sie ich mehr Sicherheit für Kinder. Mit ihren Forderungen wird sich nun der Garchinger Stadtrat beschäftigen müssen.