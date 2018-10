23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Garching Drama in Wackersdorf

Das Grüne Kino in Garching zeigt mit Unterstützung der örtlichen SPD am Freitag, 26. Oktober, den Film Wackersdorf. Das Politdrama thematisiert die Hintergründe, die zum legendären Protest gegen den Bau der atomaren Wiederaufbereitungsanlage in der Oberpfalz geführt haben. An Originalschauplätzen im Landkreis Schwandorf gedreht, verfolgt der Film die Geburtsstunde der zivilen Widerstandsbewegung in der BRD. Der Film ist laut Ankündigung ein Plädoyer für demokratische Werte und Bürgerengagement - heute so aktuell wie damals. Der Film, der den Publikumspreis auf dem Filmfest München erhielt, läuft im Theater im Römerhof. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.