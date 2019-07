25. Juli 2019, 21:45 Uhr Garching Dinner in Weiß

Ein lauer Sommerabend, viele Menschen in weißer Kleidung, gutes Essen, gute Stimmung: Auch in diesem Jahr veranstaltet der Verein "Lebendiges Garching" wieder sein Dinner in Weiß. Getafelt wird an diesem Freitag von 18 bis 22 Uhr am Rathausplatz, pünktlich zum Ferienbeginn. Wer mag, kann sich das Essen selbst mitbringen, wer nicht, kann sich aber auch spontan in den umliegenden Restaurants versorgen. Musikalisch begleitet der DJ Bayern-Hans die Veranstaltung, es singt der Campus-Chor und das Tanzstudio-Garching präsentiert sich. Die Karten für die Veranstaltung kosten fünf Euro. Kaufen kann man sie tagsüber bei der Boutique B5 am Bürgerplatz 10 oder nach 17.30 Uhr an der Abendkasse am Garchinger Rathausplatz.