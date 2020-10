Die Stadt Garching ruft für Samstag, 24. Oktober, wieder zu ihrer Aktion "Sauberes Garching" auf. Von 8 bis 11.30 Uhr soll wieder all der Unrat aufgelesen werden, der sich in den zurückliegenden Monaten angesammelt hat. Treffpunkt ist spätestens um 7.45 Uhr am Rathaus. Teilnehmer (Mindestalter zwölf Jahre) müssen sich bis Mittwoch, 21. Oktober, unter Telefon 089/320 89-140 oder im Zimmer 1.08 im Rathaus an melden.