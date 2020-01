Die Stadt Garching plant, Mitglied im Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern zu werden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Gegenüber der jetzigen Regelung würde die Stadt bei der Verkehrsüberwachung nicht mehr draufzahlen, sondern mit einem Plus von circa 77 500 Euro abschließen, berechnet auf Grundlage der Zahlen von 2018. Die stellvertretende Zweckverband-Geschäftsleiterin Marion Demberger nannte im Hauptausschuss des Stadtrats noch mehr Vorteile einer Mitgliedschaft: "Man braucht in der Kommune kein Extra-Personal mehr", denn alle Vorgänge würden komplett in der zentralen Verwaltung des Verbands abgewickelt.

Demberger betonte, dass es sich beim Zweckverband um eine Behörde handle und nicht um eine private Firma: "Wir verfolgen, ahnden und vollstrecken." Das Personal sei eigens geschult. Im Landkreis München seien Kirchheim sowie Oberschleißheim bereits Mitglieder, Unterschleißheim habe eine auf zwei Jahre befristete Zweckvereinbarung mit dem Verband getroffen. Insgesamt zählt der Zweckverband 164 Kommunen. Die Zeiten der Überwachung - eine Stunde kostet für den fließenden Verkehr 120 Euro, für ruhenden 34 Euro - würden mit den Kommunen gemeinsam festgelegt, sie könnten immer wieder angepasst werden.

Vor dem Einstieg in die Überwachung findet eine Begehung mit Vertretern der Verwaltung statt. Die Mitarbeiter des Zweckverbands seien auch beratend tätig und machten gegebenenfalls auch Verbesserungsvorschläge. "Wir wollen die Bürger ja nicht gängeln oder bevormunden", betonte Demberger. Der Bürger müsse beispielsweise genau wissen, wann er wo wie lange parken dürfe. Die Einnahmen aus den Bußgeldern gingen eins zu eins an die Kommunen. Diese bekommen im Gegenzug am Ende des Monats eine Abrechnung der aufgewendeten Stunden.

Auch zur Messtechnik gab es Erläuterungen. Demberger nannte drei verschiedene Techniken, die es teils auch ermöglichten, die Geschwindigkeit beidseitig zu messen. Der Verband verfüge auch über ein Statistikgerät, das bei Kommunen sehr beliebt sei. Es biete sich laut Demberger an, wenn es Straßen gibt, in denen Anwohner über regelmäßig zu schnell fahrende Autos klagten. Mit den Geräten lasse sich feststellen, ob es sich um eine subjektive Empfindung handelt, oder ob es nötig wäre, etwas zu unternehmen. Der Einsatz eines solchen Gerätes koste 150 Euro in der Woche.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) erkannte "nur Vorteile" in einer Mitgliedschaft. "Unter dem Strich ist es kostengünstiger", sagte er, und es spare Arbeit in der eigenen Verwaltung. Zweiter Bürgermeister Alfons Kraft (Bürger für Garching) war ebenfalls angetan. "Das bedeutet, die Prügel stecken Sie ein und nicht mehr der Bürgermeister", sagte er in Richtung Demberger. Auf die Frage Gruchmanns, ob denn örtliches Personal beschäftigt werde oder ob jemand aus Altötting nach Garching fahren müsse, sagte Demberger, es sei schon ein Mitarbeiter aus Feldkirchen eingestellt worden.

CSU-Fraktionssprecher Jürgen Ascherl sah die Chance gekommen, dass nun bei Heimspielen des FC Bayern in Fröttmaning stärker die voll geparkten Straßen kontrolliert werden könnten. "Man spricht sich mit der Kommune ab", versprach Demberger. Der Bürgermeister ergänzte, dass es bei Bayern-Spielen ein ganz besonderes Angebot in Garching gebe. Der Business Campus öffne seine Parkhäuser an diesen Tagen und verlange für den Stellplatz 2,50 Euro. "Es ist unverständlich, dass es nicht genutzt wird", sagte Gruchmann. Die Stadträte waren sich einig, dass das Angebot noch mehr publik gemacht werden müsste. Gruchmann versprach, das Thema auch beim nächsten Treffen mit Vertretern der Fröttmaninger Fußball-Arena zu besprechen.

Der Empfehlungsbeschluss für die Mitgliedschaft im Zweckverband fiel einstimmig. Er könnte im Herbst umgesetzt werden, so Demberger.