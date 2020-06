Der sonst übliche und gerne genutzte "Tag der offenen Tür" an der Garchinger Musikschule muss aufgrund der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln ausfallen. Stattdessen besteht für Interessierte an einem Beratungs-Informationstag, am Samstag, 4. Juli, von 10 bis 16 Uhr, die Möglichkeit, ein zehnminütiges Beratungsgespräch mit den Lehrkräften zu führen. Wer das nutzen möchte, kann im Sekretariat unter 089/32 70 56 18 einen Termin ausmachen. Instrumente können nicht ausprobiert werden, Fragen in Bezug auf den Unterricht jedoch ausführlich geklärt werden. Im Schulgebäude besteht bis zum Beratungsraum Maskenpflicht.