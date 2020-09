Die neue Wohnbaugenossenschaft "Gemeinsam in Garching" will ein Haus mit 50 bis 60 Wohneinheiten bauen

Von Gudrun Passarge, Garching

Es ist vollbracht. Nach fast einem Jahr Vorarbeit wurde jetzt die erste Wohnbaugenossenschaft in Garching gegründet. Sie firmiert unter dem Namen "Gemeinsam in Garching Wohnbau eG", kurz Giga. Zum Vorstand gehören außer dem Initiator, FDP-Stadtrat Bastian Dombret, noch Matthias Behler und Lars Seyfert. Aufsichtsratsvorsitzender ist der ehemalige SPD-Bürgermeister Manfred Solbrig. Ziel der neuen Genossenschaft ist es, bezahlbaren Wohnraum in den Baugebieten Kommunikationszone und am Schleißheimer Kanal zu schaffen, vorrangig für Garchinger und Menschen mit Garching-Bezug. Wer Mitglied werden möchte, kann sich mit 1000 Euro plus 75 Euro Bearbeitungsgeld einkaufen.

Der Traum vom Wohnen in den eigenen vier Wänden ist für viele unbezahlbar geworden. Dabei steigen die Preise immer noch weiter an. Gerade junge Familien und Menschen, die zu den Normalverdienern gehören, können sich das vielfach nicht mehr leisten. Auch deswegen erscheint die Idee des Genossenschaftsbaus so interessant, denn er ist ein Mittelding zwischen Eigentum und Miete und garantiert langfristig relativ günstiges Wohnen. Das Interesse in Garching war von Anfang an groß, zu Informationsveranstaltungen kamen mehr als 100 Bürger, um die 50 engagierten sich in der Bürgerinitiative. Sie haben gemeinsam die Gründung der Wohnbaugenossenschaft vorangebracht. Das war gar nicht so einfach, wie Bastian Dombret erläutert. Es sei "herausfordernd" gewesen, denn von einer Genossenschaft wird verlangt, gleich zu Beginn schon einen Geschäftsplan für die nächsten zehn Jahre vorzulegen, mit genauen Berechnungen.

Nun wissen die Mitglieder der Giga zwar, dass die Stadt Grundstücke für Genossenschaftsbau in den beiden genannten Baugebieten ausweisen will, aber sie weiß nicht, zu welchen Konditionen. Die Genossenschaft habe sich deswegen einfach ein Mehrfamilienhaus aus dem Entwurf für die Kommunikationszone herausgepickt und es modellhaft durchgerechnet, erläuter Dombret. Das Haus weise eine Geschossfläche von 6100 Quadratmetern auf, es blieben 4575 Quadratmeter Wohnfläche. Je nach Größe würde das 50 bis 60 Wohneinheiten bedeuten.

Für so ein Haus hat die Genossenschaft Baukosten in Höhe von 18 Millionen Euro berechnet, wobei nachhaltige Bauweise einkalkuliert ist. Schwieriger war die Berechnung der Grundstückskosten. Dombret und seine Mitstreiter haben mit insgesamt 25 Millionen Euro kalkuliert, eine Zahl mit Fragezeichen. Sollte die Giga den Zuschlag von der Stadt bekommen, muss sie ein Darlehen bei der Bank beantragen und vermutlich 20 bis 30 Prozent Eigenkapital nachweisen. Das kann die Genossenschaft von den Mitgliedern einholen, die eine Wohnung dort beziehen wollen. Sie könnten beispielsweise 1000 Euro pro Quadratmeter zu ihrer künftigen Wohnung beitragen. Oder sie kann es von Menschen einwerben, die ihr Geld gegen Verzinsung in einem attraktiven Projekt anlegen wollen. Vermutlich, so Dombret, werde es auf eine Mischform hinauslaufen. Die Verzinsung müsse mit den Mieten erwirtschaftet werden. Nach Dombrets Schätzung könnten sie zwischen 12,50 und 14 Euro pro Quadratmeter liegen, wobei er auf jeden Fall viel lieber die 12,50 Euro anpeilen würde.

Einlagen können wieder ausbezahlt werden, wenn jemand die Genossenschaft verlässt, sie sind auch vererbbar, anders als das Wohnrecht, das sich nicht übertragen lässt. Bei der Vergabe lege die Giga ihre eigenen Vorgaben zu Grunde. Ihr Ziel ist es, in den neuen Stadtvierteln "einen Mittelpunkt des Lebens" zu schaffen. "Dabei sollen Angebote entstehen, die nicht nur den Bewohnern einen Mehrwert bieten, sondern auch den Anwohnern des neu entstehenden Stadtviertels nutzen: Beispielsweise sollen Gemeinschaftsräume attraktive Treffpunkte bilden, die gleichzeitig zu einer sparsamen Flächennutzung beitragen", heißt es in einer Pressemitteilung. Auch spezielle Mobilitätskonzepte werden erarbeitet.

Die Giga informiert am Mittwoch, 7. Oktober, von 19 Uhr an im Garchinger Bürgerhaus unter anderem über die Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Bereits am Mittwoch, 23. September, von 19.30 Uhr an kann man sich in einer Online-Veranstaltung informieren. Näheres auf der Internetseite www.gemeinsam-in-garching.de