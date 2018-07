19. Juli 2018, 21:57 Uhr Garching Die Domspatzen passen nicht rein

Der Arbeitskreis Kultur vergibt erstmals Zuschüsse an Projekte. Gefördert werden unter anderem das Theater für Kinder und die Garchinger Pfeifer. Für ein Konzert des Regensburger Chors gibt es dagegen kein Geld

Von Gudrun Passarge, Garching

Zum ersten Mal hat die Arbeitsgruppe Kultur Geld aus dem mit 25 000 Euro gefüllten Kulturtopf an Projekte in Garching verteilt - und gleich gab es Diskussionen. Salvatore Disanto (CSU) setzte sich im Hauptausschuss des Stadtrats vergeblich dafür ein, auch ein Konzert der Regensburger Domspatzen finanziell zu unterstützen. Herbert Becke, Sprecher der Arbeitsgruppe Kultur, betonte, die Entscheidung richte sich nicht gegen das Projekt. Aber mit dem Fördertopf sollten Garchinger Projekte unterstützt werden: "Da passt das nicht rein".

Stimmberechtigt sind in der Arbeitsgruppe außer den Kulturschaffenden Becke und Sylvia Schmidt auch Aileen Köppl vom Jugendhaus und Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) sowie Madlen Groh, im Rathaus als Geschäftsbereichsleiterin für Kultur zuständig. Sie haben beschlossen, sechs Projekte mit insgesamt 14 580 Euro zu fördern.

So bekommt das Theater für Kinder 4700 Euro für das Gretl-Theater, Figurentheater mit Schauspielern, die im Theaterwagen für Kindergartenkinder spielen, und 3300 Euro für das Stück "Bremerwald" des Garchingers Wilfrid Grote, das in den Grundschulen aufgeführt werden soll. Nachträglich bedacht wurden die Garchinger Pfeifer für ihre Barockoper "The Beggar's Opera" mit 3000 Euro, 2000 Euro bekommt der Verein Zeitkind für das Wellenreiter-Projekt, ein Musical, das die Grenzen zwischen Theater und Kino auflösen soll. Schließlich bekommt auch noch die Initiative Open minded einen Zuschuss von 350 Euro für das Projekt "Spruchart". Dahinter verbergen sich die Keramikwerkstatt Andrea Fuß, die Künstlerin Kornelia Buchta, Despina Leonhard und eine Dozentin der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität für Mehrsprachigkeit. Gemeinsam wollen sie Kunstprojekte für Kinder aus unterschiedlichen Ländern anbieten.

Gefördert mit 1500 Euro werden auch die Garchinger Tanztage, Workshops, die der Tanz- und Kulturförderverein im Garchinger Tanz-Studio organisiert. Dabei wird es nicht nur ums Tanzen, sondern auch um die Gesundheit gehen.

Abgelehnt hat die Arbeitsgruppe einen Antrag der Nachbarschaftshilfe, die einen Zuschuss für den Weiberfasching haben wollte, "obwohl sie einen Überschuss gemacht haben", wie Becke ausführte. Negativ wurde auch der Antrag von Maximilian Horlebein beschieden. Der junge Mann aus Garching, der selbst bei den Domspatzen singt, will den Chor am 13. Oktober im neuen Audimax am Garchinger Forschungscampus auftreten lassen.

CSU-Stadtrat Disanto argumentierte im Hauptausschuss, er fände es unterstützenswert, wenn sich junge Leute so engagierten, und ein weltbekanntes Ensemble wie die Domspatzen würde gut ins Programm der Universitätsstadt passen. Da der Topf sowieso nicht leer ist, könnte man dieses Konzert durchaus mit 4000 Euro unterstützen. Becke hielt dagegen, das geplante Konzert vor 1400 Leuten im Audimax des neuen Galileo sei eher mit einer Agenturveranstaltung vergleichbar, das gut ins Kulturreferat passe. Aber wenn man so ein Projekt fördere, sei Tür und Tor geöffnet: Jeder, der irgendjemanden kennt, könnte kommen und eine Veranstaltung organisieren, die die Stadt dann unterstützen müsse. Das sei in den Kriterien anders festgelegt.

"Es fehlt der künstlerisch-kulturelle bürgerschaftliche Aspekt", sagte auch der Bürgermeister. Becke kritisierte zudem, 6000 Euro Werbebudget und 8250 Euro Saalmiete fielen "völlig aus dem Rahmen". Die Arbeitsgruppe sei aber mit dem jungen Mann in Kontakt. Sie habe ihm vorgeschlagen, das Konzert gemeinsam mit einem Garchinger Verein zu organisieren und auch den Kulturreferenten mit ins Boot zu holen. Wegen der Raummiete wollte sich der Bürgermeister noch mit den Verantwortlichen bei Galileo besprechen.

Ganz wichtig war dem Arbeitsgruppensprecher Becke noch, den Wunsch nach einem Beamer anzubringen. Falls in diesem Jahr Geld im Kulturtopf übrig bleibt, könnte es für die Anschaffung professioneller Technik verwendet werden. Das helfe den Kunstschaffenden, die auch bei den jetzt geförderten Projekten viel Geld für die Miete von Beamern ausgeben müssten. Der Hauptausschuss stimmte generell zu, legte aber fest, über mögliche Anschaffungen vorher abzustimmen. Ob überhaupt etwas im Topf bleibt, wird sich erst im Herbst bei der zweiten Runde entscheiden, denn bis Oktober können Vereine und Einzelpersonen erneut Anträge einreichen, auch schon für Projekte, die 2019 geplant sind.