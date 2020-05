"Ich halte das Ansinnen für absolut blödsinnig", schimpfte Grünen-Fraktionssprechen Hans-Peter Adolf im Garchinger Stadtrat. Gemeint war der Plan von BMW, sein Zwischen- und Auslieferungslager für Neuwagen mit Hagelschutznetzen zu überspannen. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) erwartet zwar Probleme mit der Unteren Naturschutzbehörde, wollte den Plänen des Autobauers aber nicht im Weg stehen. Doch die Mehrheit im Stadtrat sah das anders und stimmte mit Nein.

BMW plant an der Carl-von-Linde-Straße in Hochbrück auf einer Fläche von 150 000 Quadratmetern über die Autos Netze zu spannen. Die dazugehörigen Masten sollen eine Höhe zwischen 3,5 und 4,5 Metern haben. Bäume kämen dabei nicht zu Schaden, sie würden ausgespart, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Beurteilung der Umweltschutzbelange obliegt allerdings nicht der Stadt, sondern der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. "Zudem werden mehrere Aus- und Einfahrten errichtet, damit Vögel, die unter die Netze geflogen sind, wieder hinaus kommen." Die geplante Beleuchtung sollte möglichst flach gehalten werden zum Schutz der Insekten. Außerdem hat BMW geplant, 35 Kameramasten, jeweils sechs Meter hoch, aufzustellen.

Hintergrund der Aktion sind wohl schlechte Erfahrungen des Autobauers. "Beim letzten Hagel hat's da sauber zugeschlagen", berichtet Gruchmann. Adolf jedoch kritisierte die Haltung der Stadt als feige, man könne den Schwarzen Peter nicht einfach weiterschieben und darauf warten, dass die Untere Naturschutzbehörde den Plan ablehnt. Er fand die Hagelschutznetze an dieser Stelle "völlig abwegig". "Es ist eine Schnapsidee, so etwas zu bauen direkt neben einem Naturschutzgebiet", sagte er, denn das Gelände von BMW grenze an die Heide. "Schön ist es nicht", räumte der Bürgermeister ein. Aber eben im Sondergebiet und deswegen formal zulässig. Doch auch Zweiter Bürgermeister Alfons Kraft (Bürger für Garching) übte Kritik. "Es geht hier um Vogelschutz, und da müssen wir ganz deutlich sagen: Nein." Das wolle er auch nicht der Unteren Naturschutzbehörde überlassen, "da müssen wir sagen, dass wir dagegen sind". Mit den Stimmen der Grünen, der Bürger für Garching sowie von Ulrike Haerendel und Götz Braun (beide SPD), Bastian Dombret (FDP), Patricia Kempel (parteifrei), Salvatore Disanto (CSU) und Michaela Theis (Unabhängige Garchinger) wurde der BMW-Antrag abgelehnt.