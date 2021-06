Von Irmengard Gnau, Garching

Es gibt doch noch Hoffnung auf eine Badesaison 2021 im Garchinger See. Zumindest will sich die Stadt bemühen, das Gewässer im Nordwesten des Stadtgebiets nahe dem Fußballstadion wieder attraktiver zu gestalten. Unter anderem soll die Verwaltung prüfen, wie lang es dauern würde, eine neue Badeinsel anzubringen - je nach Lieferzeit könnte schon bald wieder eine Plattform im Garchinger See schwimmen, stellte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) in Aussicht.

Die alte Badeinsel wurde erst vor wenigen Tagen aus dem See entfernt, weil das 18 Jahre alte Floß nicht mehr allen Sicherheitsanforderungen genügt hatte. Taucher hatten die Kette abgehängt und die Insel ans Ufer gezogen. Als ein Kran die 16,5 Tonnen schwere Plattform aus dem Wasser hob, brach diese allerdings, sodass sie nicht mehr, wie ursprünglich geplant, repariert werden kann. Allerdings, erklärte Bauamtsleiter Klaus Zettl am Donnerstagabend im Stadtrat, gebe es die Möglichkeit, dass die Stadt ein neues Floß kaufe. Modelle vergleichbar mit jenem, das auch im Echinger See schwimmt, kosten nach Recherchen der Rathausverwaltung etwa 15 000 bis 18 000 Euro für Anschaffung und Installation.

Die Stadträtinnen und Stadträte sprachen sich in der Mehrheit deutlich dafür aus, dieses Geld in die Hand zu nehmen, um den Garchingern wieder eine Insel in ihrem See mit einer Wasserfläche von etwa 4,7 Hektar zu bieten; vorausgesetzt natürlich, die Lieferung könne so zeitnah erfolgen, dass es sich für die warmen Monate dieses Jahres noch lohnt. Allein Harald Grünwald von den Unabhängigen Garchingern plädierte dafür, den See erst herzurichten und die Badeinsel erst im kommenden Jahr einzusetzen.

Die derzeit fehlende Insel ist nämlich nicht das einzige Problem des Garchinger Sees. Auch der Anblick des Gewässers, Mitte der 1930er-Jahre beim Bau der Autobahn zwischen München und Berlin durch Kiesabbau entstanden, nimmt manchem Garchinger derzeit die Lust am Baden; viele fahren stattdessen lieber nach Eching oder zum Hollerner See. Bei Wasservögeln, insbesondere Gänsen, ist der Garchinger See nämlich umso beliebter, was der Wasserqualität freilich nicht zuträglich ist. Die von der europäischen Umweltagentur EEA vorgenommene Einstufung bescheinigt dem See gar eine mangelhafte Wasserqualität - diese Daten beziehen sich allerdings auf Messungen aus dem vergangenen Herbst, die längst überholt sind. 2021 hat das Gesundheitsamt des Landkreises bei seinen regelmäßigen, zweiwöchigen Untersuchungen keinerlei Beanstandung festgestellt. Offizielle Vereinbarungen aber verpflichten die Stadt, das Hinweisschild mit der Einstufung "mangelhaft" bis zur nächsten Bekanntgabe der EEA stehen zu lassen.

Dem Schild könne die Stadt doch zumindest eine Ergänzung um die aktuellen, guten Messwerte des Gesundheitsamts hinzufügen, um die Verwirrung zu lichten, schlug Walter Kratzl (Grüne) vor. Dies will die Stadt prüfen. Außerdem lotet die Verwaltung gerade zwei weitere Möglichkeiten aus, um die Wasserqualität zu verbessern: Mit biologischen Hilfsmitteln könnte man den Sauerstoffgehalt im See erhöhen, sodass sich der Schlamm am Grund abbaut. Zudem prüft die Jagdbehörde nach Aussage Gruchmanns, ob Gänse ohne Jungtiere am See im Herbst vergrämt werden dürfen.