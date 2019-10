Zahlreiche Demokratien haben Probleme bei der Bewältigung großer Zukunftsthemen, wie dem Schutz der Lebensgrundlagen oder der Anpassung an demografische Wandlungsprozesse. Die Frage stellt sich, ob die sogenannte "Churchill Hypothese", die eine Überlegenheit demokratischer Staaten postuliert, noch gilt. In der Reihe "Garchinger Gespräche" spricht Stefan Wurster von der Hochschule für Politik an der TU München über "Demokratie für die Zukunft". Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 5. November, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei. Kostenlose Karten sind dort erhältlich unter Telefon 089/32 08 92 11.