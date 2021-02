Ob in der Kommunikationszone oder am Schleißheimer Kanal, in Garching entstehen in der nahen Zukunft neue Wohnquartiere für mehrere Tausend Menschen. Doch entsteht dabei auch genug bezahlbarer Wohnraum? Welche Wachstumsstrategie sollte die Stadt verfolgen hinsichtlich sozialer Infrastruktur und Klimaschutz? Darüber laden die Garchinger Grünen am Dienstag, 23. Februar, von 19 Uhr an zu einer digitalen Diskussion mit dem Landtagsabgeordneten Christian Hierneis ein. Die Einwahldaten gibt es für Interessierte auf der Webseite www.gruene-garching.de.