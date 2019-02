24. Februar 2019, 21:54 Uhr Garching CSU vertraut auf Ascherl

Die Mitglieder des CSU-Ortsverbands Garching haben Jürgen Ascherl zum dritten Mal als ihren Ortsvorsitzenden im Amt bestätigt. Mit 100 Prozent Zustimmung und unter großem Beifall wurde Ascherl, der zugleich auch Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat Garching ist, auf der Ortshauptversammlung für weitere zwei Jahre als CSU-Chef gewählt. Ascherl kündigte an, in Kürze eine Fragebogenaktion an alle Garchinger Haushalte zu starten. "Garching muss viel mehr von seinen Bürgern gestaltet werden", so Ascherl. Seine drei Stellvertreter sind weiterhin Manfred Kick, Thomas Lemke und Stephan Specht. Kurt Weis wurde als Schatzmeister im Amt bestätigt, das Schriftführeramt teilen sich Petra Wachenheim und Sefika Seymen.