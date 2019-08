12. August 2019, 22:05 Uhr Garching CSU stellt Antrag auf Seniorentaxi

Die Garchinger CSU hat einen Wunsch des Seniorenbeirats aufgegriffen. In einem Antrag fordert die Partei die Stadtverwaltung auf, einen "Senioren-/Behindertentaxiservice einzurichten" oder aber eine solche Variante mit einem Taxiunternehmer zusammen zu ermöglichen. Als Begründung heißt es in dem von Fraktionschef Jürgen Ascherl unterschriebenen Antrag, "gerade unsere älteren, aber auch unsere behinderten Bürger haben oft das Problem, wie komme ich zum Beispiel zum Arzt, zum Garchinger See, in die Stadtverwaltung oder aber auch ganz einfach nur in den Biergarten". Die sogenannten Seniorentaxis gebe es bereits in anderen Kommunen in Bayern, sie kämen dort sehr gut an, schreibt Ascherl.

Die CSU geht davon aus, dass die Stadt Garching "sicher einen Anteil der tatsächlichen Fahrtkosten draufzahlen" muss, aber über solche Details sollte der Stadtrat sprechen. Auch soll dort die Frage geklärt werden, ob man mit örtlichen Taxizentralen zusammenarbeiten könne. Laut CSU soll das Seniorentaxi für alle Garchinger Bürger zum Beispiel ab 75 Jahre oder alle Behinderten mit einem Grad von mindestens 50 Prozent der Behinderung nutzbar sein.

Für jeden Berechtigten könnten eine gewisse Anzahl von Fahrscheinen pro Monat ausgegeben werden, schreibt Ascherl. Die Fahrten werden zu bestimmten Zeiten angeboten, die noch festgelegt werden müssten. "Die Reservierung könnte direkt bei einer von uns ausgewählten Taxizentrale zum Beispiel einen Tag vor Fahrtantritt ermöglicht werden."

Ascherl hatte den Vorschlag schon im Stadtrat vorgebracht. Dort hatte ihm Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) mitgeteilt, dass Garching und die Nachbarkommunen der Nordallianz bereits an dem Thema dran wären, mit dem Ziel einen gemeinsamen Service für Senioren zu organisieren.