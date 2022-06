Die Aicher Ambulanz bricht ihre Zelte in Garching ab: Ende Juni endet der Betrieb in der Corona-Teststation an der Garchinger Umgehungsstraße 2. Dort hatte das Münchner Unternehmen während der vergangenen Monate der Pandemie im Auftrag des Landratsamts München kostenfreie Corona-Schnelltests sowie PCR-Tests angeboten. An diesem Donnerstag, 30. Juni, werden dort das letzte Mal Corona-Tests vorgenommen. Danach wird die Teststation abgebaut. Die Stadt Garching spricht von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Wer in Garching einen Corona-Test machen will, wird weiterhin fündig in der Isar-Apotheke an der Schleißheimer Straße 30a, in der Schleißheimer Straße 101 in Hochbrück sowie auf dem Forschungscampus der TU.