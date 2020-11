Wie muss ich mich verhalten, wenn ich erfahre, dass eine Person, zu der ich kürzlich Kontakt hatte, positiv auf das Corona-Virus getestet wurde? Wann muss ich mich in häusliche Quarantäne begeben und wer meiner Familienmitglieder muss möglicherweise mit? Um solche und ähnliche Fragen zu beantworten, richtet die Stadt Garching nun ein weiteres Bürgertelefon ein. Von Donnerstag, 19. November, an können Bürger unter den Nummern 089/320 89 470 und -471 ihre Fragen zum Kontaktpersonenmanagement loswerden. Die Nummern sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag bis Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr besetzt. Per E-Mail können Fragen zu Corona geschickt werden an corona@garching.de.