Garching:Einkaufsservice stellt Dienst ein

Er war eine große Hilfestellung für all jene, die in der Corona-Pandemie aus unterschiedlichen Gründen nicht selbst einkaufen gehen konnten. Nun muss der von der Stadt Garching, den Burschenvereinen in Garching und Hochbrück, dem dortigen Deandlverein sowie den Fußballern des VfR Garching organisierte Einkaufsservice wegen Personalknappheit seine Dienste einstellen. Der letzte Service-Tag ist der 30. November.

Christopher Redl, im Rathaus der Ansprechpartner für den Einkaufsservice, dankt den Freiwilligen für ihr Engagement. "Die Einkäuferinnen und Einkäufer haben den Garchinger Ehrenamtspreis dafür zurecht verdient!", findet er. Der Service startete am 20. März 2020 und ließ Menschen, die für die eigene Gesundheit unbedingt soziale Kontakte einschränken mussten, eine schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen, indem er für diese Einkäufe und Postgänge erledigte.