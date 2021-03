Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schaut sich am Mittwoch in Garching ein Modell des "Bluefors Cryostat" ganz genau an.

Unter großem Interesse auch der Politik ist am Mittwoch in Garching das "Quantum Integration Centre" (QIC) eröffnet worden. Es soll die Quantenforschung in Bayern voranbringen. "Wir ermöglichen Forschung in neuen Dimensionen mit einem Quanten-District in Bayern," sagte Ministerpräsident Markus Söder beim Startschuss für das QIC, das am Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt ist. Dort sollen Forschung und Entwicklung von Soft- und Hardware zu Quantencomputern vorangetrieben werden. "Ein Supercomputer ist ein Instrument, der Quantencomputer ein ganzes Orchester," sagte Söder. Quantencomputer gelten aufgrund neuerer Formen der Informationsspeicherung als besonders leistungsfähig.

Das QIC ist Teil des Projekts "Munich Quantum Valley", bei dem Forschungseinrichtungen bayernweit Kapazitäten bündeln und das der Freistaat mit 300 Millionen Euro unterstützt. Silicon Valley sei heute, Quantum Valley morgen, so Söder, der von einem "Chancenfeuerwerk" sprach. Die Hightech Agenda Bayern schaffe 13 000 Studienplätze und 1000 Professuren, Bayern solle einen Spitzenplatz bei der Quantentechnologie einnehmen