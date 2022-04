Frühstück mit Blick auf den See: Im Café Riedmair in Garching Hochbrück lässt es sich aushalten.

Das Café am See der Konditorei Riedmair in Garching Hochbrück ist nicht nur Anlaufstelle für Geschäftsleute, sondern ein lebhafter Treffpunkt für alle Genießer. Serviert wird Herzhaftes aus der Region - und an der Kuchentheke kommt kaum jemand vorbei.

Von Gudrun Passarge, Garching

Das verheißungsvolle Glitzern auf der Wasseroberfläche des Sees deutet auf einen wundervollen Tag hin. Vielleicht noch einen Cappuccino dazu, ein Croissant, und der Genuss ist nahezu perfekt. Das Café am See der Konditorei Riedmair liegt etwas versteckt im hochmodernen Business-Campus in Garching Hochbrück, meist wird es nur von den Menschen frequentiert, die hier ihre Büros haben. Aber der Abstecher dorthin lohnt sich, zumal bei freundlichem Wetter. Riedmair ist ein Garchinger Bäcker, der inzwischen 16 Filialen betreibt, fünf allein in der Universitätsstadt.

Detailansicht öffnen Frisch gepresster Orangensaft schmeckt besonders zum Frühstück. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Er beschäftigt mittlerweile circa 250 Mitarbeiter, die meisten im Verkauf. Auf der Homepage erfährt der Leser, dass der Betrieb viel Wert auf Handwerk und Regionalität legt. So kommen die Bio-Eier etwa von einem Geflügelhof aus Niederbayern, das Mehl liefert die Dachauer Würm-Mühle, der Honig kommt von einem Imker mit Bienenstöcken in Schleißheim und Feldmoching und die Wurstwaren stammen aus der Metzgerei und Schlachterei des Schwiegervaters von Ludwig Riedmair aus dem Spessart. Die Frühstückskarte bietet für jeden etwas bis hin zum Frühstück für Zwei. Serviert wird Rührei mit Bacon, köstliches selbstgemachtes Birchermüsli, das mit Himbeeren verfeinert ist, Marmelade, ein Quarkaufstrich mit Kräutern und auch der frisch gepresste Orangensaft darf nicht fehlen, ebenso wenig wie die "Frischlinge" im Brotkorb, wie hier die normalen Weizensemmeln heißen, die in länglicher Brötchenform daherkommen.

Detailansicht öffnen Frische Marmeladen sind im Café Riedmair Standard. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Manchem fällt es allerdings schwer, an der Kuchentheke vorbeizukommen, wo vom Zupfkuchen bis zur Mohntarte himmlische Genüsse versammelt sind. Frühstück gibt es bis 11 Uhr, danach läuft das Mittagsgeschäft. Jeden Tag wird eine andere Suppe angeboten, Liebhaber von Tomatensuppen sollten sich den Freitag als Termin auswählen.

Detailansicht öffnen Die Auswahl an verschiedensten Snacks und Speisen ist groß - und frisch. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Das Frühstück lässt sich recht beschaulich genießen, nur manchmal kommen Gäste vorbei, die sich eine belegte Semmel holen oder eine kurze Pause nehmen und schnell zwischendurch einen Kaffee trinken wollen. Wer mag, kann dazu einen Blick in die ausliegende Süddeutsche Zeitung oder die AZ werfen. Auch für Kinder gibt es Lesematerial. Das Café verfügt über eine recht ansehnliche Bilderbuchauswahl. Für die Kleinsten sind es die beliebten Bauernhofbücher, etwas Größere können sich schon auf Abenteuerreise mit einer kleinen Hexe begeben.

Zu erreichen ist das Café entweder mit dem Auto, Stellplätze sind direkt vor davor, oder mit der U-Bahn (U6), Haltestelle Hochbrück. In etwa fünf Minuten ist man da. Wer das Fahrrad bevorzugt, von München aus führt ein schöner Weg vorbei an der Allianz-Arena durch die Heide bis Hochbrück. Riedmair Café am See, Parkring 4 in Garching-Hochbrück, geöffnet von Montag bis Freitag in den Ferien nur von 7 bis 15 Uhr, ansonsten von 7 bis 17 Uhr, am Freitag bis 16 Uhr.