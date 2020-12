Die Stadtbücherei Garching bietet an, auf Bestellung Medien nach Hause zu liefern. Es reicht eine E-Mail mit Information über die auszuleihenden Medien, und das Team stellt eine Tasche zusammen. Der Burschenverein BV Huababuam Garching e.V. stellt die Medien zu einem vereinbarten Termin vor die Tür. Aus technischen Gründen gilt das nur im Garchinger Stadtgebiet und seinen Ortsteilen. Pro Garchinger Haushalt können maximal zehn Medien angefordert werden. E-Mail an: buecherei@garching.de, in Ausnahmefällen auch per Telefon 089/32089-210.