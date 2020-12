Von Irmengard Gnau, Garching

Es war ein kurzer Schreckmoment für viele Garchinger: Die Aussicht auf Lockdown daheim und keine Bücher im Haus? Keine Spiele, um die Familienzeit zu gestalten? Denn die Ausleihe, die sich die Stadtbibliothek für die Zeit der coronabedingten Schließung überlegt hatte, durfte so nicht stattfinden - Infektionsschutz. Kurzerhand besannen sich die Büchereimitarbeiterinnen auf die guten Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr und fragten beim Garchinger Burschenverein "Huababuam" an, ob dieser ihnen nicht helfen könne. Die Burschen ließen sich nicht lange bitten. Seit dem vierten Advent können Garchingerinnen und Garchinger nun eine Liste von gewünschten Büchern, CDs oder Spielen per E-Mail an die Bücherei senden. Diese packt die gewünschten Medien dann in eine Tüte oder Kiste, und ein Freiwilliger des Burschenvereins wie René Eskandar liefert diese dann direkt vor die Haustür. Auch zwischen den Jahren wird gebracht; nur an Feiertagen macht der Bringdienst wie auch die Bücherei eine Pause.

Jeden Mittag etwa stellt die Bücherei eine Liste der auszuliefernden Medien zusammen - bis zu zehn können pro Haushalt geordert werden. Eskandar und seine Vereinskollegen erstellen dann anhand der Adressen der Besteller eine Route, um möglichst effizient alle Anfragen zu bedienen. Mit dem Kofferraum voller Bücherkisten und DVD-Tüten machen sie sich auf den Weg. "Im ersten Lockdown haben wir knapp 300 Bestellungen gebracht", erinnert sich der Vereinskassier. Bereits im Frühjahr haben sich die "Huababuam" gemeinsam mit anderen Vereinen engagiert und auf Initiative der Stadt hin Garchinger, die das Haus nicht verlassen konnten oder wollten, mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Dingen versorgt.

Dass sie sich jetzt auch in der kalten Jahreszeit wieder ehrenamtlich auf den Weg machen, ist für Eskandar keine Frage. Die Mitglieder seien gleich bereit gewesen. "Für viele ist die Weihnachtszeit heuer ja auch etwas ruhiger", sagt er. Da bleibt Zeit, anderen eine Freude zu machen. Im wöchentlichen Wechsel mit dem benachbarten Fußballverein VfR Garching kümmern sich die Burschen nun um die Buchbestellungen im Garchinger Stadtgebiet. Auch wenn die Lieferung natürlich kontaktfrei verläuft, spürten die Bücherburschen doch, wie sehr sich die Leute freuten, wenn sie ihnen ihr Päckchen vor die Türe bringen, sagt Eskandar: "Die meisten winken aus dem Fenster, wenn wir kommen, oder rufen uns einen Gruß zu." Zurückgeben kann man bei den "Bücherburschen" übrigens nichts. Das kann warten bis ins neue Jahr.