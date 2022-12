Gleich einer riesigen Weintraube liegen die Kugellampen auf dem Platz vor dem Garchinger Bürgerhaus. Nach vielen Jahrzehnten haben die alten Straßenlaternen ausgedient, sie werden durch neue Solarleuchten ersetzt. Diese sollen den Bürgerplatz von nun an umweltfreundlicher und auch gezielter erhellen, ohne nämlich gleichzeitig auch ihren Schein in die Wohnzimmer der darüber liegenden Wohnungen zu werfen. Auch der Ärger mit Kabelschäden soll künftig der Vergangenheit angehören, hofft man in der Stadtverwaltung. Denn die neuen Solarleuchten speisen sich selbst aus ihren Akkus und nutzen das Sonnenlicht als Energiequelle. Dass sie nun in den Wintermonaten erstmals zum Einsatz kommen, darf wohl als Härtetest gesehen werden. Sollte sich der Standort nicht als geeignet erweisen, sind die Leuchten auch versetzbar. Weiter vorn am Rathausplatz bleiben hingegen die alten Laternen erhalten. Sie werden aber im kommenden Jahr neue Leuchtmittel bekommen, energiesparende LEDs. Insgesamt plant Garching, einen Großteil seiner Straßenbeleuchtung in den kommenden Monaten auf LED umzustellen. Knapp 1800 Laternen sollen bis zum nächsten Herbst nachhaltiger leuchten.