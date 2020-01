Zum "Buagamoasta-Stammtisch" lädt die SPD in den nächsten Wochen im nördlichen Landkreis ein. Den Auftakt macht ein Frühschoppen mit den Bürgermeistern Dietmar Gruchmann (Garching), Alexander Greulich (Ismaning) und Christoph Böck (Unterschleißheim) an diesem Sonntag, 19. Januar, in der Universitätsstadt. Dort werden die drei Rathauschefs von 11 bis 13 Uhr mit Interessierten über Wohnen, Mobilität und Umwelt sprechen. Eine Woche später am Sonntag, 26. Januar, findet der Stammtisch um die gleiche Zeit in der Hainhalle statt; am Sonntag, 19. Februar, folgt Unterschleißheim. Dort trifft man sich im Bürgerhaus. Gemeinsam werden sich Gruchmann, Greulich und Böck über aktuelle und geplante Entwicklungen austauschen: Wie geht es mit der baulichen Entwicklung weiter? Welche zukunftsträchtigen Mobilitätskonzepte gibt es? Was wird für den Umwelt- und Klimaschutz getan? Die Besucher können an alle drei Bürgermeister ihre Fragen zu diesen Themen stellen. Sie sind zu einem Getränk und Weißwürsten eingeladen.