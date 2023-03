Unterschleißheim hat es schon und auch weitere Städte und Gemeinden in der Region, nun will es auch die Universitätsstadt Garching einführen: ein Bürgerbudget, also einen eigenen Topf, über dessen Verwendung die Einwohnerinnen und Einwohner direkt entscheiden dürfen. Bei der jüngsten Bürgerversammlung im Herbst hatte eine Teilnehmerin angeregt, dass der Stadt ein solches Extra-Budget für Ideen und Projekte aus der Mitte der Ortsgemeinschaft doch gut zu Gesicht stehen würde. Diesen Vorschlag hat der Stadtrat nun bekräftigt und lässt die Rathausverwaltung ein Konzept erarbeiten. Der Vorteil eines Bürgerbudgets liegt darin, dass Anwohner ihre Ideen für eine Aufwertung des Ortes oder gemeinnützige Projekte ohne Umwege über Gremien einbringen können. Nachdem Fachleute in der Verwaltung die Machbarkeit überprüft haben, kürt die Bürgerschaft ihre Favoriten. In Unterschleißheim passiert dies über eine Online-Plattform.