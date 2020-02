In Garching stehen wieder die Bürgerversammlungen an. Traditionell haben zuerst die Hochbrücker das Wort. Die dortige Bürgerversammlung findet statt am Dienstag, 11. Februar,

in der Feuerwehr Hochbrück, Hohe-Brücken-Straße 29. Die Garchinger sind eine Woche später dran am Dienstag, 18. Februar, im Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9. Beginn ist bei beiden Veranstaltungen um 19 Uhr. In Garching bietet die Stadtverwaltung einen Service zur Barrierefreiheit an: Schriftdolmetscher übersetzen die Redebeiträge für Gehörlose und Schwerhörige.