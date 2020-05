Die Lockerungen in Pandemie-Zeiten sind überall zu bemerken. Auch die Garchinger Stadtbücherei öffnet vom 18. Mai an wieder. Die Ausleihen seien zwar pauschal bis zum 29. Mai verlängert, jedoch bittet die Bücherei darum, ausgeliehene Medien bereits ab dem 11. Mai zurückzubringen. So werde der Ansturm bei der Öffnung entzerrt und es könne eine große Auswahl angeboten werden, denn "wir stehen - besonders im Kinderbereich - vor fast leeren Regalen", heißt es auf der Homepage der Bücherei. Die Rückgabe ist kontaktlos im Vorraum der Bücherei auf Tischen möglich. Die Öffnungszeiten sind bis auf Weiteres Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr.