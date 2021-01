In einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FWG) fordern die Grünen-Landtagsabgeordneten Claudia Köhler und Markus Büchler zusammen mit der forschungspolitischen Sprecherin der Landtagsfraktion Anne Franke, das Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE) in Garching zu stärken anstatt zu zerschlagen und damit die Forschung für einen sicheren Impfstofftransport zu unterstützen. Die beiden Grünen-Abgeordneten aus dem Landkreis hatten sich bereits für das ZAE eingesetzt, als über den Entwurf des Haushaltsplans bekannt wurde, dass das Institut, wie sie es ausdrücken, "zerschlagen" werden solle. Anlass für den aktuellen Brief sind Pannen beim Transport von Corona-Impfstoff und dessen anschließende Vernichtung.

Das ZAE-Institut in Garching arbeitet aktuell an einer für Corona-Impfstoffe wichtigen Optimierung von Kühltransportsystemen. Die haushaltspolitische Sprecherin Köhler kritisiert deshalb: Dass im aktuellen Haushaltsplan für das ZAE keine Mittel mehr bereitgestellt würden, sei ein "folgenschwerer Fehler". Dadurch werde eine Quelle für den sicheren Transport des Impfstoffs gefährdet. "Das wäre grob fahrlässig, wenn nicht vorsätzlich gesundheitsgefährdend", so Köhler. Ihr Fraktionskollege Büchler ergänzt: "Wie kann man derart wichtiges Knowhow im Landkreis einfach drangeben? Die Impfung stellt einen der wichtigsten Bausteine in der Pandemiebekämpfung dar, der Impfstoff ist schon jetzt knapp. Jede Möglichkeit der Forschung muss genützt werden."

Für einen sicheren Transport und die Anwendung des Impfstoffs der Firma Biontech ist die unterbrechungsfreie Einhaltung der Kühlkette enorm wichtig, deshalb wundert sich die forschungspolitische Sprecherin Franke, dass der "extrem wertvolle Impfstoff" zum Teil in nicht zertifizierten, für den Hausgebrauch handelsüblichen Campingkühlboxen transportiert wurde, obwohl ein bayerisches Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem ZAE bereits für den Medizintransport zertifizierte Kühltaschen entwickelt und angeboten habe. Die Grünen-Abgeordneten fordern deshalb die Staatsregierung auf, das ZAE zu stärken und wesentlich mehr Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen.