Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot am Garchinger Bürgerhaus an, weil 50 Anhänger eines Boxers protestieren, als der verletzt zu Boden geht.

An einem Boxring kann es wild zugehen. Doch was am Samstagabend bei einem Kampf im Garchinger Bürgerhaus ablief, sprengte den üblichen Rahmen bei weitem. Anhänger eines Kick-Boxers machten Ärger, als der bei einem Kampf am Samstagabend im Garchinger Bürgerhaus zu Boden ging und behandelt werden musste. Etwa 50 emotionalisierte Personen rebellierten laut Polizei gegen 23.30 Uhr, als der 38-jährige Sportler aus dem Landkreis München notfallmedizinisch behandelt werden musste. Die Veranstalter sahen sich gezwungen, die Polizei zu rufen, die daraufhin mit 15 Einsatzfahrzeugen anrückte und die Arbeit des Rettungsdienstes absicherte. Dem Polizeibericht zufolge bedrängte und störte die "von dem Ereignis betroffene Personengruppe" die Sanitäter. Der Bereich um den Behandlungsort sei abgesperrt worden.

Die Angelegenheit war damit aber nicht erledigt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus in München gebracht, wo sich erneut 30 Personen einfanden. Die Polizei war auch dort gefordert, um die Gemüter zu beruhigen. Gegen 3 Uhr am frühen Morgen kehrte dann Ruhe ein. Nähere Angaben machte die Polizei nicht, warum die Anhänger des Boxers sich derart echauffierten. Wie es hieß, würden die genauen Abläufe während der Sportveranstaltung vom Kommissariat 13, das für Brände und Betriebsunfälle zuständig ist, noch überprüft.