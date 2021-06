Wolken kann man ganz ohne technische Hilfsmittel beobachten, aber wie lassen sie sich deuten? Zieht ein Gewitter auf? Wie groß ist die Regenwahrscheinlichkeit für die nächsten Stunden? Wolken sind auf den ersten Blick weiß oder grau, manchmal auch bedrohlich schwarz. Bei näherem Hinsehen erkennt man zum Beispiel lockere Schäfchenwolken, Quellwolken oder faserige Wolken, durch die die Sonne milchig scheint. In seinem Vortrag "In den Wolken lesen" wird Diplom-Meteorologe Bernd Eisert am Samstag, 26. Juni, 10 Uhr, im Garchinger VHS-Zentrum Wissenswertes über die Gebilde am Himmel berichten. Wenn das Wetter mitspielt, sehen sich die Teilnehmer und er die konkrete Wettersituation draußen an und analysieren sie mit dem neuen Wissen. Eine Anmeldung bei der VHS Nord ist erforderlich.