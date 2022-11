Die Stadt Garching nimmt den Krieg in der Ukraine und die unsicherer gewordene Energieversorgung zum Anlass, einen Notfallplan aufzustellen. Wie vor ihr schon weitere Kommunen hat die Universitätsstadt im Landkreis München einen Krisenstab eingerichtet, der sich aus Experten aus verschiedenen Fachbereichen im Rathaus und von den beiden örtlichen Freiwilligen Feuerwehren zusammensetzt. Sollte es zu einem länger andauerndem Stromausfall kommen, haben die Garchingerinnen und Garchinger künftig zwei feste Anlaufpunkte, an denen sie Informationen und lebensnotwendige Dinge erhalten können: Einer dieser sogenannten Kat-Leuchttürme wird an der Grundschule Garching West eingerichtet, ein zweiter an der Grundschule Hochbrück. Wenn die Leuchttürme zum Einsatz kommen, gibt die Stadt diese über Lautsprecherdurchsagen, Anschläge an den üblichen Bekanntmachungstafeln und - falls möglich - auf der städtischen Homepage bekannt. Um sich auf eine mögliche Notfallsituation vorzubereiten, empfiehlt die Stadt Garching ihren Bürgern, einen Notvorrat für zwei Wochen anzulegen.