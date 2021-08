Völlig betrunken hat ein 60 Jahre alter Kraftfahrer am Samstag einen 40-Tonner über die Nürnberger Autobahn gesteuert. Der Sattelzug war nach Angaben der Polizei gegen 10.15 Uhr auf der Fahrspur Richtung München aufgefallen, weil er in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. An der Anschlussstelle Garching-Süd gelang es schließlich einer Streife der Freisinger Verkehrspolizei, den Fahrer anzuhalten und ihn zu überprüfen. Der Grund für seine Fahrweise war schnell gefunden. Nach einem Alkotest stellte sich heraus, dass der 60-jährige Moldauer, der in Rumänien lebt, 2,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und hinderten ihn an der Weiterfahrt. Sein Chef hat nun laut Polizei das Problem, wie er den Sattelzug zurück in die Heimat bekommt.