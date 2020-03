Ein falscher Handwerker hat am Donnerstag vor einer Woche eine 80-jährige Garchingerin um Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gebracht. Er hatte gegen 18 Uhr an der Wohnungstür am Prof.-Angermair-Ring geklingelt und angegeben, er müsse an einer undichten Leitung den Wasserdruck überprüfen. Die Seniorin begab sich mit dem Mann ins Bad, wo dieser das Wasser an der Dusche aufdrehte und die Seniorin anwies, zehn Minuten darauf zu achten. Er selbst verließ das Bad. Als er sich längst verabschiedet hatte, stellte die Seniorin den Diebstahl fest. Der Täter war circa 1,65 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Figur und sprach hochdeutsch mit bayerischem Akzent. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.