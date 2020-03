Die Stadt Garching ist bemüht, das Angebot für Demenzkranke und ihre Angehörigen zu verbessern. Sie hat sich auch erfolgreich für die Teilnahme am Modellprojekt des Landkreises "Demenzfreundliche Kommune" beworben. Dessen Ziel ist es, das Thema stärker in die Öffentlichkeit zu rücken und Hilfsangebote präsenter zu machen. In einem Flyer sind beispielsweise bereits diverse Angebote zusammengefasst. Um jedoch besser auf die Situation der Betroffenen eingehen zu können, hat die Stadt eine Fragebogenaktion gestartet. Anonym kann hier jeder sagen, was er sich wünscht, etwa mehr offene Angebote oder mehr Veranstaltungen zum Thema oder auch mehr Demenzhelfer als Hilfe im Alltag. Die Fragebögen, die auch bei der Bürgerversammlung verteilt wurden, sollen vom 2. bis 27. März an die Stadt zurückgesendet werden.