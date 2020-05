Weil sie mit E-Scootern ohne Versicherungskennzeichen in Hochbrück unterwegs gewesen sind, hat die Polizei am späten Dienstagnachmittag zwei Männer aufgehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der folgende Test verlief bei beiden Männern positiv. Zudem hatte einer auch noch Marihuana dabei. Beide wurden angezeigt. Da keiner der Männer in Deutschland wohnhaft ist, mussten beide mit mehreren hundert Euro in Vorkasse gehen, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.