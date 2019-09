Artikel per E-Mail versenden

Die externe Bürgerberatung der Stadt Garching ist umgezogen. Seit Montag bieten der Mieterschutzverein, die Kinder- und Jugendhilfe des Vereins Lotse und die Energieberatung ihre Hilfe in den neuen Räumen im barrierefrei zugänglichen Holzbau am Maibaumplatz an. Dort sind auch die öffentlichen Toiletten untergebracht. Die bisherigen Sprechzeiten gelten auch im Römerhofweg 4.